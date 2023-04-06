تفاصيل إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بشبين القناطر بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض استغاثة من إحدى السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتضمن قيام شخصين بالتعدي على شقيقيها وإصابتهما والهرب وقيامهما بإرسال تهديدات لأسرتها.

بلاغ بمشاجرة بين طرفين بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية أنه تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر من أحد المستشفيات بوصول طرفي مشاجرة طرف أول سيدتين و3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان شخصين أحدهم مصاب بجرح بالجسم.

تحريات مشاجرة طرفين بشبين القناطر

تم الانتقال في حينه وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الطرفين لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بمعاكسة السيدتين من الطرف الأول قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين» كان بحوزة أحد أفراد الطرف الثاني.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة كما تبين عدم صحة إدعاء هروب الطرف الثاني وإرسالهما تهديدات لأسرة الشاكية تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بطلب التحريات والتحفظ على طرفي المشاجرة لحين استكمال التحقيقات والتحريات والاستعلام عن حالة المصاب.