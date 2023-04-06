مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بطنطا

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، بعدة طعنات نافذة، وأصيب آخر، إثر مشاجرة نشبت بينه وآخرين، حال جلوسهم على أحد المقاهي، بالقرب من مجمع مواقف سبرباي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بمقتل شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، على أحد المقاهي الكائن بالقرب من موقف مجمع سبرباي، أسفرت عن مقتل شاب، وإصابة آخر.

انتقلت قوة أمنية، من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل شاب يدعى «أحمد. م. ب»، مقيم بقرية سبرباي، التابعة لمركز ومدينة بطنطا، بعدة طعنات نافذة ومتفرقة، وإصابة آخر، بعد مشادة كلامية نشبت بينهم وبين آخر، حال جلوسهم على أحد المقاهي، أمام مجمع المواقف.

التحفظ على الجثة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والمصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وضبط وإحضار المتهم، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الرأي القانوني

وأوضح محمد طارق العريان، المحامي والخبير القانوني، أن عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ويتم الحكم في كل قضية بحسب القيد والوصف.