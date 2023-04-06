ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتها مخدرات بـ600 ألف جنيه في الجيزة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وكذا إدراة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وتبيّن أنّهم عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس.

وبتطوير مناقشته أقر بتحصله على المواد المخدرة المضبوطة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته 5 كيلوجرامات لمخدر الهيروين، وكمية لمخدر الآيس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس.

كما جرى استهداف وضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لإدارته إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لترويج المواد المخدرة، وبحوزته 400 قرص مخدر لعقار ليريكا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ600 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.