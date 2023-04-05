اندلاع حريق في محل مشويات شهير بالسويس «صور»

اندلع حريق في محل مشويات شهير بالسويس، اليوم الأربعاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل أن تمتد للعقارات المجاورة.

وكانت منطقة زرب التابعة لحي السويس قد شهدت نشوب حريق هائل مساء اليوم الأربعاء، بأحد المطاعم الشهيرة وامتد لوحدة سكنية أعلى المطعم، ما استدعى إخلاء العقار بالكامل حرصاً على سلامة السكان.

مواصلة عملية إخماد النيران

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها في عملية محاصرة النيران، ثم التبريد، للتأكيد على عدم اشتعال النيران مرة أخرى، بالإضافة إلى استمرار إجراء كردون حول موقع الحريق.

بلاغ بالحادث

وكان اللواء عبدالرحمن هريدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن السويس، تلقى بلاغًا بصدور بلاغ من سكان منطقة زرب بوسط مدينة السويس، بسبب اشتعال النيران بمطعم كرامة للمشويات، ودفعت الحماية المدنية بتوجيهات من مدير أمن السويس بـ3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية إلى موقع الحادث، للسيطرة على النيران ومحاصرتها والعمل على عدم امتدادها للمبانى المجاورة.