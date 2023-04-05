تفاصيل اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية بموسكو «فيديو»

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، عن أجهزة الطوارئ، أن حريقاً اندلع في مبنى تابع لوزارة الدفاع، وسط العاصمة موسكو، مساء الأربعاء.

ولم تذكر الوكالة الروسية أي تفاصيل إضافية بشأن أسباب الحريق في المبنى التابع لوزارة الدفاع الروسية أو نتائجه.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية، بأن النيران اشتعلت في إحدى الغرف الموجودة في الطابق الأرضي، فيما أظهر مقطع فيديو، دخاناً أسود كثيفاً يتصاعد من المبنى.

تعليق وزارة الدفاع الروسية على اندلاع الحريق

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه لا يوجد ضحايا نتيجة الحريق، مشيرة إلى أنه جرى إخماد الحريق الذي انتشر على مساحة 60 مترا مربعا.

في السياق، تحطمت طائرة أوكرانية صغيرة، الأربعاء، في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا واعتقل طيارها، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن أجهزة الأمن «إف إس بي».

تحطم طائرة أوكرانية

وقالت أجهزة الأمن كما نقلت عنها وكالة «ريا نوفوستي» إن «الطائرة تحطمت قرب قرية بوتوفسك بمنطقة بريانسك لأسباب مجهولة، واعتقلت وحدة في حرس الحدود الطيار (مواطن أوكراني) الذي حاول الفرار في اتجاه الأراضي الأوكرانية».