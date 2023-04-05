حريق بمطعم مشويات يمتد لشقة سكنية في السويس

شهدت منطقة زرب بمحافظة السويس نشوب حريق هائل مساء الأربعاء، بأحد المطاعم الشهيرة للمشويات بحي السويس وامتد الحريق لوحدة سكنية أعلى المطعم.

بلاغ بالحادث في السويس

وكان اللواء عبد الرحمن هريدي مساد وزير الداخلية مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغًا، بصدور بلاغ من سكان منطقة زرب بوسط محافظة السويس، بسبب اشتعال النيران بالمطعم للمشويات.

الدفع بـ3 سيارات إسعاف

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بتوجيهات من مدير أمن السويس بـ3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية إلى موقع الحادث، للسيطرة على النيران ومحاصرتها والعمل على عدم لمتدادها للمباني المجاورة .

وبعد امتداد الحريق لشقة سكنية أعلى العقار بدون إصابات، أخلى رجال الحماية المدنية والإطفاء العقار بالكامل من جميع السكان، حفاظًا على سلامتهم، وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة لحين إخماد النيران.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالدفع بعدد 4 سيارات إلى موقع الحريق، للتعامل الفوري مع المصابين، جراء الأدخنة المتصاعدة والنيران، وفقاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحي بالسويس.