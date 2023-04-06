نشوب حريق بمزرعة مواشي في البدرشين

نشب حريق في مزرعة مواشي، أدى إلى حريق 7 أشجار ونخيل ونفوق عدد 5 جواميس، ولا يوجد مصابين أو وفيات، جرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق في مزرعة مواشي

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بنشوب حريق في مزرعة مواشي بقرية المرازيق بدائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالفحص تم التقابل مع صاحب المزرعة، الذي أفاد بحدوث ماس كهربائي، أدى إلى اشتعال الحريق، ما أدى إلى احتراق 6 أشجار ونخيل، ونفوق 5 جواميس، ولم يتهم أحد بشيء، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.