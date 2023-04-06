ضبط طني حليب بودرة مجهول المصدر داخل مصنع في العاشر من رمضان

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية طني حليب بودرة مجهول المصدر داخل أحد مصانع المواد الغذائية، خلال حملات تموينية مفاجئة بالعاشر من رمضان.

إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية

وتفصيلا، كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة تفتيشية على مصانع العاشر من رمضان

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:

تحرير المحضر رقم 991 لسنة 2023 جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على 100 شيكارى حليب بودرة زنه الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن طني حليب بودره مجهول المصدر.

تحرير محضري ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية.

تحرير محضري ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.