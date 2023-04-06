ضبط 4 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقناطر الخيرية بالقليوبية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن القليوبية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها علي عملائهم مُتخذين من (مركز شرطة القناطر الخيرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط عدد من تجار المخدرات

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم علي النحو التالي:

- ضبط (شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال تواجدهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلوجرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - 2 هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس – مبلغ مالي).

- ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية لمخدري الحشيش – الهيروين - 30 قرص مخدر لعقار ترامادول – مبلغ مالي – هاتف محمول).

- ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس).

260 ألف جنيه قيمة المضبوطات

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (260,000 مائتان وستون ألف جنيه تقريباً).