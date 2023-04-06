محافظ الشرقية يشدد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من الأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

تحصين مواشي ضد التهاب الجلد العقدي

وفي ذات السياق، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام إدارة الحسينية البيطرية بتحصين جميع العجول التي جرى تسليمها للمواطنين بقرية الظواهرية مركز الحسينية للوقاية من مرض التهاب الجلد العقدي.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن تحصين العجول العشار جاء فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والأوقاف، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بناحية مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية بتقديم عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية مستوردة.

وأضاف مدير المديرية أن المديرية تقدم الرعاية الصحية البيطرية الشاملة عن طريق لجنة مركزية من مديرية الطب البيطري من إدارات (رعاية الحيوان – الوقاية – الرعاية التناسلية – التلقيح الاصطناعي – الخدمات) بالإشتراك مع لجنة فرعية من إدارة الحسينية البيطرية.