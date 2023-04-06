موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي اليوم

يعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 على شاشة سي بي سي اليوم، حيث تكون الحلقة الأخيرة من المسلسل الكوميدي الاجتماعي فهو مسلسل قصير يعرض في النصف الأول من شهر رمضان فقط.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 على شاشة سي بي سي يوميا، ويترقب المشاهدون مصير علاقة شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ورؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14

وشهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14 التي عرضت أمس، محاولة هدى والتي تؤدي دورها جيهان الشماشرجي، أن تجعل «رؤوف» طارق لطفي، يتراجع عن قرار الطلاق ويعود إلى المنزل ولأولاده، ولكنه يرفض ذلك ويتمسك بحياته الجديدة.

كما تقابلت شيرين مع زوجة أبيها، التي أخبرتها بأنّها حامل في شكل معجزة، وأنّها متوترة ولا تعلم كيف تخبر زوجها والد شيرين.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc ثلاث مرات يوميًا.

- العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 8:45 مساءً.

- الإعادة الأولى للمسلسل تكون في تمام الساعة 2.30 مساءً.

- عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 2.30 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة cbc دراما في الأوقات التالية:

- العرض الأول في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- الإعادة الساعة 5:30 صباحًا.

- الإعادة الثانية في تمام الساعة 11:45 صباحًا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عن طريق التردد الآتي:

- التردد: 11785

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي V

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- القمر الصناعي: نايل سات