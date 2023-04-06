موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل مذكرات زوج.. هل سيرضخ رؤوف لضغوط هدى؟

دارت الحلقة السابقة من مسلسل مذكرات زوج حول العديد من الأبطال، والتغيرات التي وقعت لهم، إذ شهدت بداية الحلقة مواجهة سلمى، التي تجسد شخصيتها الفنانة جلا هشام، والدها خلال المرة الأولى بعدما تركها وحيدة، وهنئها على خطوبتها من سيف، ولكنها لم تتجاوب معه وعبرت عن استيائها منه.

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل مذكرات زوج

وينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل مذكرات زوج، بعدما شهدت الحلقة السابقة ذهاب هدى، والتي تؤدي دورها جيهان الشماشرجي، إلى رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وطلبته أن يعودا سويًا إلى بعضمها البعض ولكنه رفض ذلك، لمعرفة ما يمكن أن يحدث وهل سيستجيب رؤوف للضغوط أم لا؟.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc ثلاث مرات يوميًا.

- العرض الأول في تمام الساعة 8:45 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 2.30 مساءً.

- الإعادة الثانية في تمام الساعة 2.30 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة cbc دراما في الأوقات التالية:

- العرض الأول في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- الإعادة الساعة 5:30 صباحًا.

- الإعادة الثانية في تمام الساعة 11:45 صباحًا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عبر قناة سي بي سي عن طريق التردد الآتي:

- التردد: 11785

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي V

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- القمر الصناعي: نايل سات

قصة مسلسل مذكرات زوج

زقصة مسلسل مذكرات زوج، من المسلسلات القصيرة التي تتكون من خمسة عشر حلقة، ويكون عرض الحلقة الأخيرة اليوم الخميس، وهو مسلسل مأخوذة عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادي.