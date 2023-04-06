مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأخيرة.. هل سيعود رؤوف إلى شيرين؟

ينتظر متابعو مسلسل مذكرات زوج، عرض الحلقة من المسلسل اليوم، حيث أنه من المسلسلات القصيرة التي تتكون من خمسة عشر حلقة، وعرضت في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وسط توقعات وانتظار لما سيحدث خلال تلك الحلقة.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأخيرة

وبعد طلاق رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، من شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وشعور الأول بالسعادة والحرية، ينتظر متابعي المسلسل ماذا سيحدث في الحلقة الأخيرة من مذكرات زوج، وهل سيعود رؤوف لأسرته وبيته أم سيكمل طريقه بمفرده بعد الطلاق؟.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc ثلاث مرات يوميًا.

- العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 8:45 مساءً.

- الإعادة الأولى للمسلسل تكون في تمام الساعة 2.30 مساءً.

- عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 2.30 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة cbc دراما في الأوقات التالية:

- العرض الأول في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- الإعادة الساعة 5:30 صباحًا.

- الإعادة الثانية في تمام الساعة 11:45 صباحًا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عبر قناة سي بي سي عن طريق التردد الآتي:

- التردد: 11785

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي V

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- القمر الصناعي: نايل سات

قصة مسلسل مذكرات زوج

وتدور أحداث مسلسل مذكرات زوج، في شكل اجتماعي كوميدي، وهو مسلسل مأخوذة عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادي.