مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة.. ما مصير علاقة شيرين ورؤوف؟

ساعات قليلة ويعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة، حيث يتكون المسلسل من 15 حلقة تعرض في النصف الأول من رمضان، وينتظر الجمهور ماذا سيحدث الليلة، وماذا سيكون مصير علاقة شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ورؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 على شاشة سي بي سي يوميا.

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل مذكرات زوج، محاولة هدى والتي تؤدي دورها جيهان الشماشرجي، أن تقنع رؤوف بالعودة إلى شيرين وأولاده، لكنه يرفض ذلك ويتمسك بحياته الجديدة وأصدقائه والشعور بالحرية.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14

كما تقابلت شيرين مع زوجة أبيها، في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14، والتي أخبرتها بأنّها حامل في شكل معجزة، وأنّها متوترة ولا تعلم كيف تخبر زوجها والد شيرين.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc ثلاث مرات يوميًا.

- العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 8:45 مساءً.

- الإعادة الأولى للمسلسل تكون في تمام الساعة 2.30 مساءً.

- عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 2.30 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة cbc دراما في الأوقات التالية:

- العرض الأول في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- الإعادة الساعة 5:30 صباحًا.

- الإعادة الثانية في تمام الساعة 11:45 صباحًا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عن طريق التردد الآتي:

- التردد: 11785

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي V

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- القمر الصناعي: نايل سات