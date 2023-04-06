مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14... زوجة والد شيرين تكشف عن حملها

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14 العديد من الأحداث والمفآجات، حيث تقابلت شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، مع زوجة أبيها، والتي أخبرتها بأنّها حامل رغم صعوبة حملها من قبل، وأنّها متوترة ولا تعلم كيف تخبر زوجها والد شيرين، لتهدئها ابنة زوجها وتطلب منها أن تفرح بدلا من حالة التوتر التي تعيشها.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14

كما تقابل رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، في أحداث الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زوج، مع شيرين لأول مرة بعد الطلاق وتحدثا سويا، وعبرا عن افتقادهما لبعضهما، كما حاولت هدى، والتي تؤدي دورها جيهان الشماشرجي، أن تقنع رؤوف بالعودة إلى منزله، لكنه يرفض.

وسيتم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج الليلة، حيث أنه مسلسل قصير يتكون من 15 حلقة تعرض على مدار النصف الأول من رمضان.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc ثلاث مرات يوميًا.

- العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 8:45 مساءً.

- الإعادة الأولى للمسلسل تكون في تمام الساعة 2.30 مساءً.

- عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 2.30 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة cbc دراما في الأوقات التالية:

- العرض الأول في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- الإعادة الساعة 5:30 صباحًا.

- الإعادة الثانية في تمام الساعة 11:45 صباحًا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عن طريق التردد الآتي:

- التردد: 11785

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي V

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- القمر الصناعي: نايل سات