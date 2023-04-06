تحرير 11897 عقدا في منظومة التقنين لأراضي أملاك الدولة بالشرقية

تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة .

سرعة الإنتهاء من الأعمال من ملف تقنين أراضي الدولة

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

تحرير 11 ألفا و897 عقد بمراكز الشرقية

وفي إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير 11 ألفا و897 عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (1242) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 26 ألفا و164 طلبا، وعدد الطلبات الجادة منها 17 ألفا و796 طلبا وغير الجادة (8368) طلب حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للكتاب الدورى(241 ) لسنة 2020 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.