أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة مطروح.. تخفيضات تصل لـ15%

تنتشر أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة مطروح في عدة منافذ التابعة لجميع فروع شركة تجارة الجملة التي تشرف عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حسب المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح لـ«الوطن» في ظل الجهود التي تقوم بها الوزاره لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار، ويجري متابعتها من خلال مفتشي تموين مطروح والرقابة للمرور على جميع المنافس ومتابعة عمليات البيع بالأسعار الرسمية المعلنة.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة مطروح أعلنت عنها مديرية التموين لتتيح لجميع المواطنين التوجه لفروع شركة تجارة الجملة للحصول على الفراخ وشراء الأسر احتياجاتها منها بجانب المواد الغذائية المختلفة كالزيت والأرز والسكر.

أسعار بيع الفراخ المستوردة

ويمكن لأهالي محافظة مطروح شراء الفراخ البرازيلي حيث تتاح في جميع منافس شركة تجارة الجملة بسعر 60 جنيها للكيلو كما تباع الفرخة وزن كيلو و300 جرام بسعر 90 جنيها بتخفيضات تصل إلى 15% عن الأسواق، ومتاحة لجميع المواطنين للشراء على مدار شهر رمضان.

أين تباع الفراخ البرازيلي في محافظة مطروح؟

وحول أين تباع الفراخ البرازيلي في محافظة مطروح؟ أوضحت وكيل وزارة التموين بمطروح العناوين التالية:

- منفذ بيع شركة تجارة الجملة في ميدان البنك الأهلي بمدينة مرسى مطروح.

- منفذ بيع شركة تجارة الجملة في شارع الجلاء بجوار ديوان عام محافظة مطروح وسط مدينة مرسى مطروح.

- منفذ بيع شركة تجارة الجملة في شارع علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح.

- منفذ بيع شركة تجارة الجملة في مركز ومدينة سيوة، جنوب مطروح.

- منفذ بيع شركة تجارة الجملة في مركز ومدينة الحمام شرق مطروح.

- منفذ بيع شركة تجارة الجملة في مركز ومدينة الضبعة.

توافر الفراخ البرازيلي في مطروح

وأوضحت وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح أن هناك تعاونا بين المديرية وشركه تجارة الجملة بالتنسيق مع وزارة التموين لتوفير كميات يومية وحصة للمحافظة تصل إلى جميع المنافذ التابعة للشركه لتتاح أمام الجماهير يوميا في ظل خطة تموين مطروح بتوفير اللحوم البيضاء من الدواجن بجانب اللحوم الحمراء المجرده من اللحم السوداني بسعر 165 جنيها للكيلو أمام أهالي محافظة مطروح، بالإضافة إلى جميع المواد الغذائية الأخرى من الدقيق والسمن والبقوليات كالفول والعدس والفاصوليا واللوبيا بجانب منتجات الألبان وياميش رمضان والسلع الأساسية.