أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الفيوم.. 9 منافذ بالمحافظة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عن بدء طرح الفراخ البرازيلي، في 9 منافذ مختلفة بالمحافظات، بأوزان تتراوح بين كيلو وحتى كيلو و300 جرام، وبسعر يبدأ من 65 جنيهًا للكيلو، على أن تكون متوافرة في تلك الفروع طوال شهر رمضان المبارك جنبًا إلى جنب مع السلع الغذائية الأساسية في المنافذ.

وتستعرض «الوطن» سعر وأماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي بالفيوم

وقال مجدي حسين، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة الفيوم، في بيان، إنّه جرى طرح ما بين 15 إلى 20 كرتونة من الفراخ البرازيلي في 9 فروع تجزئة تابعة للشركة المصرية إلى جانب 32 صنفًا آخر من السلع الأساسية المدعمة.

على جانب آخر، كشف علي حسن، مدير عام الرقابة بمحافظة الفيوم، أنه من المقرر أن يتم صرف عدد 2 فقط من الفراخ البرازيلي لكل مواطن، وذلك لكي يتم إتاحة أكبر قدر ممكن من الدواجن المجمدة المستوردة لمختلف المواطنين.

سعر الفراخ البرازيلي

وسجلت أسعار الفراخ البرازيلي في فروع الشركة المصرية، 65 جنيهًا للكيلو الواحد، مقارنةً بـ 75 جنيهًا لكيلو الفراخ الحية اليوم، والتي تختلف أسعارها بصورة يومية بحسب بورصة الدواجن.

منافذ بيع الفراخ البرازيلي بالفيوم

وفيما يخص أماكن الفراخ البرازيلي، فإنّها تتوافر في فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف أرجاء محافظة الفيوم، والتي جاءت كالتالي:

- 5 منافذ بمدينة الفيوم في «الشيخ حسن، والحواتم، والنويري، والمدينة الصناعية، وكيمان فارس».

- منفذ نصف جملة بمركز سنورس، في المتاجر الشعبية ببندر سنورس.

- منفذ نصف جملة بمركز طامية بجوار الضرائب.

- منفذ نصف جملة بمركز أبشواي بجوار مركز الشرطة.

- منفذ نصف جملة بمركز إطسا، في شارع بحر عروس بميدان إطسا.

تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة المصرية لتجارة الجملة تضم نحو 15 فرعًا من فروع الجملة منتشرة في مختلف أرجاء محافظة الفيوم، بالإضافة إلى 9 فروع تجزئة وهايبر، وجميع الفروع تشمل كافة أنواع السلع الغذائية الأساسية.