أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة في محافظة الفيوم.. تخفيضات تصل لـ15%

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة الفيوم بتخفيضات تصل لـ15% طوال شهر رمضان، بعد طرحها في منافذ متفرقة بمختلف أرجاء المحافظة، بسعر يبدأ من 65 جنيهًا للكيلو الواحد بينما تتراوح أوزان الفراخ المطروحة بين كيلو وتصل إلى كيلو و300 جرامًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة الفيوم بتخفيضات تصل لـ15% في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الفيوم

ويهتم أهالي الإقليم بمعرفة أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة الفيوم، للاستفادة من تخفيضات أسعارها التي تصل لـ15% لشرائها والاستفادة والتوفير من فارق السعر مقارنة بأسعار الدواجن الحية.

أين تباع الفراخ المستوردة؟

وحول سؤال أين تباع الفراخ المستوردة؟ أوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنّ أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الفيوم يجرى في عدة منافذ تجزئة تابعة لفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، حيث طرحت كميات تتراوح بين 15 وحتى 20 كرتونة فراخ مستوردة في تلك الفروع إلى جانب نحو 32 سلعة غذائية أخرى.

هل الفراخ البرازيلي مذبوحة حلال؟

وقالت مديرية التموين والتجارة الداخلية، إن الفراخ البرازيلي تذبح على الطريقة الإسلامية من قبل مُسلمين في البرازيل، بعد التسمية باسم الله خلال الذبح.

سعر الفراخ البرازيلي

وفيما يخص سعر الفراخ البرازيلي فإنّ سعر الكيلو يبلغ 65 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الفرخة وزن كيلو و300 جرامًا نحو 90 جنيهًا، حيث تتراوح الأوزان بين كيلو، وكيلو و100 جرامًا، وكيلو و200 جرامًا، وأكبرهما كيلو و300 جرامًا.

أماكن شراء الفراخ البرازيلي

ويمكن لأهالي محافظة الفيوم، شراء الفراخ البرازيلي المستوردة من فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة المنتشرة في مختلف أرجاء المحافظة، والتي تقع في تلك الأماكن:

فرع جملة الصوفي في شارع الحرية بمدينة الفيوم. فرع جملة بطل السلام في مساكن المحلج بالشيخ حسن بمدينة الفيوم. فرع جملة بندر الفيوم في شارع الشيخ شهاب بالعمومي بمدينة الفيوم. فرع جملة مركز الفيوم يقع في شارع كفر القرعة الفيوم. فرع جملة الحادقة في شارع سليمان الديروي بمدينة الفيوم. فرع جملة إطسا في شارع بحر عروس بمركز إطسا. فرع جملة إطسا 2 ويقع في شارع أبو بكر الصديق بمركز إطسا. فرع جملة الغرق في قرية الغرق بمركز إطسا. فرع جملة اللاهون في قرية اللاهون على طريق بني سويف. فرع جملة أبشواي 1 ويقع شارع الجمهورية بأبشواي. فرع جملة أبشواي 2 ويقع شارع الجلاء أبو جنشو. فرع جملة طامية 1 : شارع 23 يوليو بطامية. فرع جملة طامية 2 ويقع في شارع المدارس بطامية. فرع تجزئه طامية ويقع في شارع المدارس بطامية. فرع جملة الروبي ويقع في جبل النجار بالشواشنة. فرع جملة الشواشنة ويقع في قرية الشواشنة. فرع جملة سنورس 1 ويقع في شارع عبد السلام عارف بسنورس. فرع جملة سنورس 2 ويقع في حسن الملاحة بسنورس. فرع جملة فيديمين ويقع في شارع السوق بفيديمين.

ما هي الفراخ البرازيلي؟

ومن جهة أخرى، أوضحت مديرية التموين أن الفراخ البرازيلي دجاج مجمد دون أحشاء، يجرى ذبحه باليد حسب الشريعة الإسلامية، ويحفظ مجمدًا في درجة حرارة تبلغ نحو 18 درجة مئوية تحت الصفر.