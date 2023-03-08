التموين تكشف أماكن بيع الفراخ البرازيلي.. أرخص من البيضاء بـ 15 جنيها في الكيلو

شهدت مختلف أماكن بيع الفراخ البرازيلي، إقبالًا كبيرًا على شرائها بمختلف الأوزان في مختلف المحافظات، منذ طرحها في المنافذ قبل عدة أشهر، نظرًا لانخفاض أسعارها بنحو 15 إلى 20 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنةً بأسعار كيلو الفراخ البيضاء، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يزداد الإقبال على شراء الدواجن خلاله.

تستعرض «الوطن» أماكن بيع الفراخ البرازيلي، وأسعارها، التي أعلنت عنها وزارة التموين، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في القاهرة

وأوضحت مديريات التموين في بيان سابق لها، عن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في القاهرة، فضلًا عن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الجيزة، التي جاءت كالتالي:

- معارض أهلا رمضان 2023 المنتشرة بالمحافظات.

- المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

- فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الإسكندرية

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، كشف حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الإسكندرية التي يبلغ عددها نحو 13 معرضًا جاءت كالتالي:

- مهرجان التسوق بمحطة الرمل.

- مجمع وهدان في منطقة المنشية.

- المول التجاري في محطة مصر.

- مجمع سيدي مسعود الاستهلاكي بالعامرية.

- مجمع وهدان بمنطقة المنشية.

- مجمع علي القطا الاستهلاكي في جليم.

- مجمع الأزاريطة في حي وسط.

- مجمع السيوف الاستهلاكي بحي المنتزه.

- مجمع البيطاش الاستهلاكي بالعجمي.

- معرض أهلا رمضان في ميدان محمد نجيب بالمنتزه.

- مجمع محطة الرمل الاستهلاكي.

- مجمع أبو العباس الاستهلاكي بحي الجمرك.

- مجمع أبو طالب الاستهلاكي بأبو قير.

- مجمع كمال الجويلي الاستهلاكي على طريق الحرية/رشدي.

- مجمع طريق الحرية/ جناكليس الاستهلاكي.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الفيوم

على جانب آخر، أعلن مجدي حسين مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في الفيوم، في بيان صحفي سابق، أنّ أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الفيوم جاء في 9 منافذ مختلفة تابعة للشركة المصرية.

وفيما يخص أسعار الفراخ البرازيلي، فإنّ سعر الكيلو يسجل نحو 65 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما يسجل سعر الفراخ البرازيلي للفرخة وزن كيلو ونص نحو 95 جنيهًا، بينما يسجل سعر الفراخ البرازيلي وزن كيلو و100 جرام نحو 71.5 جنيه، فيما تسجل أسعار كيلو الفراخ البرازيلي وزن كيلو و200 جرامًا نحو 78 جنيهًا.