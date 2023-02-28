أماكن بيع الفراخ البرازيلي في المحافظات.. الكيلو يبدأ من 71.5 جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أماكن بيع الفراخ البرازيلي في المحافظات، حيث يسعى المواطنين إلى معرفة أماكن تواجدها وأسعارها في جميع المحافظات، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، كما سعت الوزارة إلى توفير الفراخ البرازيلي وغيرها بأسعار أقل من السوق المحلية أمام المستهلك.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في المحافظات

وأعلنت وزارة التموين أماكن بيع الفراخ البرازيلي في المحافظات، إذ تتوافر داخل منافذ أهلاً رمضان، بالإضافة إلى بيعها في مقرات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أسعار بيع الفراخ البرازيلي في المحافظات

وعن أسعار الفراخ البرازيلي تختلف حسب وزن الفرخة، حسبما أعلنت وزارة التموين، إذ بلغ سعر الفراخ البرازيلي التي تزن 1.5 كيلو جرام 95 جنيهًا.

سعر الفراخ البرازيلي التي تزين 1100 جرام، بلغت 71.5 جنيه.

وجاء سعر الفراخ البرازيلي التي تزن 1200 جرام بـ78 جنيها.

وتشهد معارض أهلاً رمضان في المحافظات إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع الغذائية، وسط حملات رقابية مشددة للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية، بالإضافة إلى وجود حملات رقابية على الأسعار لمعرفة مدى التزام البائعين بالأسعار التي أقرتها وزارة التموين بالاشتراك مع الغرف التجارية.