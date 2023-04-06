أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة البحر الأحمر.. تخفيضات تصل لـ15%

كشف المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، عن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة البحر الأحمر بـ13 فرعا تابعة لمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، بتخفيضات تصل إلى 15% عن الأسواق.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المستوردة في البحر الأحمر

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن» أن أماكن فروع المصرية التي تبيع الفراخ البرازيلي تتواجد بمنافذ بيع متفرقة بمختلف مدن المحافظة بعدد 4 فروع في مدينة الغردقة، وفرعان في كل من مدن رأس غارب والقصير وسفاجا، وفرع في مرسى علم وشلاتين وحلايب.

سعر الفراخ البرازيلي في البحر الأحمر

وأشار إلى سعر بيع الفراخ البرازيلي في منافذ بيع البحر الأحمر يبدأ من 65 جنيهًا للكيلو، و يتراوح وزن الدجاجة بين كيلو إلى كيلو و300 جرامًا، ويصل سعر الفرخة إلى 95 جنيها.

هل الفراخ البرازيلي مذبوحة حلال؟

وكشفت وزارة التموين والتجارة، أن الفراخ البرازيلي يجرى ذبحها على الطريقة الإسلامية من قبل مُسلمين في البرازيل، بعد التسمية باسم الله خلال الذبح، وهى دجاج مجمد بدون أحشاء وتحفظ في درجة حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر.