5 معلومات تهمك قبل شراء الفراخ البرازيلي المجمدة

يتساءل العديد من المواطنين عن نوعية وطريقة ذبح الفراخ البرازيلي المجمدة، والتي تستوردها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار الفراخ الحية في الأسواق حاليا.

الفراخ البرازيلي المجمدة

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفراخ البرازيلي المجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان على مستوى جميع المحافظات، بسعر مخفض عند 65 جنيها للكيلو جرام، وتقدم «الوطن»، في السطور التالية أبرز المعلومات التي تهم المواطنين قبل شراء الفراخ البرازيلي المجمدة، نظرا لتكثيف ضخها في الأسواق، وتشمل المعلومات على التالي:

1ـ الفراخ البرازيلي مجمدة بدون أحشاء.

2ـ يتم ذبح الفراخ في البرازيل باليد وحسب الشريعة الإسلامية.

3ـ تُحفظ الفراخ البرازيلي تحت الصفر وتحديدا في 18 درجة مئوية.

4- يجوز إعادة تجميدها بعد الإذابة.

5- مطبوع على الكيس المغلف بها أنها إنتاج البرازيل.

أسعار اللحوم في منافذ التموين

كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار اللحوم بأنواعها في منافذها الثابتة وفروع المجمعات الاستهلاكية وأيضا في السيارات المتنقلة المبردة، وتأتي الأسعار كالتالي:

- كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيها.

- كليو اللحم البلدي من 180 إلى 190 جنيها.