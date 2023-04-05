«أوقاف البحر الأحمر»: توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

بدأت أجهزة البحر الأحمر، اليوم، توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مديرية أوقاف البحر الأحمر ومديرية التضامن الاجتماعي، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

توزيع مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالبحر الأحمر

كشف الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ مديرية أوقاف البحر الأحمر، سلمت لمديرية التضامن 30 طنًا من المواد الغذائية، منها 12 طن أرز و12 طن سكر و6 أطنان مكرونة، لتوزيعها على نحو 6 آلاف من الأسر الأولى بالرعاية بمدن البحر الأحمر.

لحوم صكوك الإطعام

ولفت إلى أنّ مديرية أوقاف البحر الأحمر، سلمت مديرية التضامن الاجتماعي، طنًا واحدًا من لحوم صكوك الإطعام، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، وفي حضور الشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بالبحر الأحمر، والشيخ الشحات محمد عبداللطيف مدير الإدارات.