محافظ كفر الشيخ: نسبة تبطين الترع وصلت إلى 68%

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال التبطين التي تشهدها مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث تابع أعمال تبطين ترعة ميت يزيد، وترعة الشاكرية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، لتبطين بقية الترع بالمراكز.

مستهدف تبطين 1000 كيلو ترع بمراكز ومدن وقرى المحافظة

وأكد أن أعمال التبطين مستمرة، وجار تبطين 1000 كيلو ترع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، موضحا أن نسبة تبطين الترع وصلت إلى 68%، وجرى الانتهاء من تبطين 393 كيلو.

مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ

وأضاف أن أعمال تبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات، للحفاظ على المال العام، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل، والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تُعاني من ضعف المياه، مشددا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يُجرى تنفيذها بمراكز ومدن وقرى المحافظة.