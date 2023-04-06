مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي.. مصيبة جديدة لـ «جابر»

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل ضرب نار، والذي يقوم بدور البطولة فيه الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، أكثر من موقف مثير، حيث ولدت مهرة ابنها من جابر وكتبته باسم زيدان.

مسلسل ضرب نار

وفي أحداث الحلقة الرابعة عشرة من المسلسل تعرض أحمد العوضي لأزمة جديدة وخبر صعب أصابه بالحزن الشديد تمثل في انتحار ابن عمه محسن، والذي يقوم بدوره الفنان تامر نبيل، نتيجة حالته النفسية السيئة بعد الحكم عليه بالبعد عن البلد لمدة 3 سنوات عقب جلسة التصالح.

القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريًا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.