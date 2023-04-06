محافظ الشرقية: استمرار تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مثمرة

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية وضعت خطة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي من ضمنها العمل المناخي لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ أعمال زراعة الأشجار المثمرة بجانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والطرق السريعة، تنفيذا لمبادرة زراعة 100 مليون شجرة، لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

الاستمرار في تنفيذ مبادرة زراعة الأشجار المثمرة

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تواصل مراكز ومدن فاقوس و الحسينية، مركز ديرب نجم أعمال زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق والمداخل الرئيسية في الشوارع والميادين.

زيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي

ويأتي ذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل المدن، وحفاظا على بيئة صحية نظيفه خالية من الأمراض والأوبئة.