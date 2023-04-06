طقس الإسكندرية اليوم.. رياح شديدة محملة بأتربة وارتفاع درجات الحرارة 

شهد طقس الإسكندرية اليوم نشاط الرياح الشديدة المحملة بالأتربة خلال فترة الظهيرة ما يؤثر على مرضى الصدر والجيوب الأنفية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية تلك الفئة من ذلك الطقس، مطالبة بتوخي الحذر وتقليل الحركة ظهرا حفاظا على صحتهم.

ورصدت عدسة «الوطن» سطوع الشمس بشدة على كورنيش الإسكندرية مع رياح محملة بالأتربة تثير الأعين والتنفس .

أتربة مع طقس الإسكندرية

وحذرت الأرصاد الجوية من ظواهر عدة مع طقس الإسكندرية اليوم أبرزها نشاط الرياح بمعدل 36 كيلومترا في الساعة محملة بالأتربة والرمال وهي التي تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد اعتدال درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 25 والصغرى 18، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، ما يعيقه فقط سرعة الرياح والأتربة.

اعتدال الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة اعتدال الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2 متر وهو أمر معتدل بحسب وصفهم.