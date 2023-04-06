المتحف المصري يعلن عرض أقدم رأس في تاريخ الحضارة المصرية القديمة

في إطار حرص المتحف المصري بالتحرير عن الإعلان عن بعض القطع الأثرية المعروضة داخل قاعات العرض بالمتحف، أعلن المتحف اليوم عن رأس من الطين تعود لعصر ما قبل الاسرات وبالتحديد لحضارة مرمدة بنى سلامة خلال عام 4800 قبل الميلاد.

أقدم المنحوتات الفنية في الحضارة المصرية القديمة

وأوضح المتحف في بيان صحفي أن تلك الرأس تعد من أقدم المنحوتات الفنية في الحضارة المصرية القديمة، لافتا إلى أن الرأس اتخذت هيئة بيضاوية، موضحا أن الفنان الذي أنشأ تلك الرأس تعمد أن يختصر ملامح الوجه، فالعينان عبارة عن تجويفين عميقين الأنف بارزة ورشيقة والفم نصف مفتوح.

آثار للون الأحمر على تلك الرأس

وأضاف المتحف أنه تبين أيضا وجود آثار للون الأحمر على الرأس، كما وزعت كثير من الثقوب في الجمجمة وحول الوجه، لافتا إلى أن تلك الثقوب ربما كانت بغرض تثبيت الشعر واللحية ،مشيرا إلى أنه رغم بساطة الرأس إلا أنها تحمل قدرا كبيرا من التعبير الفني.

وفى ذات السياق أعلن المتحف المصري بالتحرير أيضا عن عرض تمثال الملك أمنمحات الثالث في صورة كاهن، موضحا أن الملك يرتدى خلال هذا التمثال المصنوع من الجرانيت الأسود والذي تم اكتشافه عام 1862 ميلاديا، زي الكاهن، وهو ما يتضح بشكل كبير في جلد الفهد ومخلبه فوق كتف الملك.