مسلسل سره الباتع يناقش أسباب نجاح «المنايفة» وتوليهم المناصب.. يتميزوا بالذكاء

تناول مسلسل سره الباتع، والذي يذاع خلال شهر رمضان المبارك، أسباب نجاح أهالي المنوفية «المنايفة» وتوليهم العديد من المناصب القيادية المختلفة، وأسباب كثرة الأمثال الشعبية عليهم، من خلال مناقشة حدثت بين الفنان عمرو عبدالجليل والنجمة شمس الكويتية، ولقي الحوار بينهما تفاعلًا كبيرًا علي منصات مواقع التواصل الإجتماعي بعد عرص الحلقة مساء أمس.

أحداث مسلسل سره الباتع وأسباب نجاح المنايفة

وشهد مسلسل سره الباتع، حديث الفنانة شمس عن أسباب وجود أمثال كثيرة عن المنايفة، إذ قال الفنان عمرو عبدالجليل: «حقد وغيرة كلها، عشان دايمًا ناجحين وبنحقق حاجات محدش غيرنا بيحققها»، مضيفًا: «المنوفية دي على رقعة صغيرة جداً بالنسبة للكم المهول من سكانها، والرزق اللي فيها مبيكفيش كل السكان عشان كده بيضطروا يهاجروا براها عشان لقمة العيش وبيسموها الأماكن الطاردة لسكانها».

واستكمل الفنان عمرو عبد الجليل حديثه في مسلسل سره الباتع: «وأي غريب في مجتمع جديد لازم يتميز بالذكاء، وطبيعي يبقى حاسس بعدم الأمان، لأنه عارف إن لو حصلتله أزمة محدش هيقف جنبه ولا هينجده، فلازم يبقى حريص على اللي هو حققه، سواء فلوس أو مكانة إجتماعية وصلها، وسنين بقى ورا سنين تتأصل فيهم الصفات دي، فيبقوا أكتر ناس يقدروا يتأقلموا مع المجتمعات الجديدة ويمشوا مع قوانينها، بل إنهم بقوا أحسن ناس يقدروا يستخدموا القوانين دي وينجحوا بيها».

مسلسل سره الباتع والحماية الفرنسية في المنوفية

وتضمن مسلسل سره الباتع الحديث عن مواجهة أبناء قرية شطانوف في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، للحملة الفرنسية بقيادة السلطان الحامد، حيث أن القرية سميت بهذا الاسم في عصر الحملة الفرنسية بعد أن كان اسمها قديما كفر شندي، واسمها حديثها يعني القلعة الجديدة، ومعناها في الأصل فرنسي واللهجة المصرية حولته إلي شطانوف، وفق ما أكد أحمد فوزي مدير مديرية الثقافة في محافظة المنوفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».