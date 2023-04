موعد عرض الحلقة 16 مسلسل سره الباتع.. رد فعل حامد بعد مقتل الشيخ سليم

ينتظر المتابعون موعد عرض الحلقة 16 مسلسل سره الباتع، بشغف كبير لمعرفة رد فعل حامد الذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، بعد قتل الجنرال الفرنسي للشيخ سليم، والد صفية الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، وتحمل أحداث مسلسل سره الباتع الكثير من المفاجآت التي تنكشف للجمهور في كل حلقة من حلقات مسلسل سره الباتع.

موعد عرض الحلقة 16 مسلسل سره الباتع

ويمكن متابعة موعد عرض الحلقة 16 مسلسل سره الباتع عبر شاشة قنوات أون، إذ يعرض المسلسل الساعة 6:15 مساء على قناة on drama، بينما يمكن متابعة الحلقة 16 على قناة on الساعة 7:30 مساء، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

أحداث من مسلسل سره الباتع

وتصاعدت أحداث مسلسل سره الباتع بعد رفض حنان مطاوع التي تقدم شخصية صافية حبيبة حامد، فك قيده حتى يذهب لإنقاذ الشيخ سليم، ولكن استجاب أصدقاؤه له بعد حديث حامد معهم، ولكن في نفس الوقت كان الجنرال الفرنسي ينفذ حكم الإعدام في الشيخ سليم، وموعد عرض الحلقة 16 مسلسل سره الباتع يكشف عن باقي الأحداث.