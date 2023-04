مسلسل سره الباتع الحلقة 15.. ماذا سيحدث بعد قتل الشيخ سليم؟

نجح مسلسل سره الباتع الحلقة 15 الذي يعرض على شاشة قنوات أون خلال السباق الرمضاني، على القناة في شهر رمضان 2023، في جذب كثير من المتابعين، خاصة مشهد معاقبة الشيخ سليم.

مسلسل سره الباتع الحلقة 15

وكشف مسلسل سره الباتع الحلقة 15 عن رد فعل أهالي القرية بعد مقتل الشيخ سليم والد صافية، على يد الجنرال الفرنسي، بعد استفزاز الشيخ له ومحاولة حامد افتداء الشيخ وتسليم نفسه للفرنسيين.

أحداث مسلسل سره الباتع

المسلسل مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، وإخراج خالد يوسف، الذي يقدم تجربته الإخراجية الأولى في الأعمال الدرامية، والمسلسل من الأعمال الدرامية التاريخية.

موعد عرض مسلسل سره الباتع

ويمكن متابعة موعد عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قنوات أون، إذ يعرض المسلسل الساعة 6:15 مساء على قناة on drama، بينما يمكن متابعة الحلقة 16 على قناة on الساعة 7:30 مساء، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي