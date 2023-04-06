موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم يشغل محركات البحث من جانب محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع الذي يعرض على شاشة قناة on drama خلال السباق الرمضاني 2023، ضمن باقة من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تقدمها القناة، ومسلسل سره الباتع يدور في حقبتين من الزمن.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم يأتي في الساعة 6:15 مساء، والإعادة الساعة 3:15 مساء، والساعة 9:15 صباحا، ويمكن متابعة قناة on drama عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

مسلسل سره الباتع

ويستكمل موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم أحداث المسلسل الذي يدور في الحقبة الفرنسية والحقبة الحالية، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، التي تحمل اسم سره باتع، ويخوض المخرج خالد يوسف تجربته الإخراجية الدرامية الأولى، ويضم المسلسل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الدول.