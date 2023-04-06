مسلسل سره الباتع الحلقة 15.. حنان مطاوع ترفض استقبال عزاء والدها

كثير من الألم والحزن سيطر على أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 15وذلك بعد مقتل الشيخ سليم شيخ البلد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، بعد مشادة كلامية بينه وبين الجنرال الفرنسي.

مسلسل سره الباتع الحلقة 15

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 15حالة من الحزن سيطرت على منزل الشيخ سليم ولكن عندما أتى أهل القرية لتقديم واجب العزاء لزوجته الفنانة عايدة رياض وابنته صافية التى تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع رفضوا وخرجت الأخيرة وأخبرتهم بأن لن تتلقي العزاء الا بعد الحصول على حق والدها من الفرنسيين .

وعلى الجانب الآخر فى الحقبة الزمنية الحالية توطدت العلاقة بين سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفي وشقيقه حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي بشكل كبير وذهبت معاها الى منزلها وظلا يتحدثا عن حامد.

أبطال مسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع وأحمد السعدني وريم مصطفي وأحمد فهمي وخالد الصاوي وهالة صدقي وعايدة رياض وحسين فهمي وأحمد عبد العزيز ومحمود قابيل وصلاح عبد الله وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج خالد يوسف.