«السياحة»: فنادق الغردقة تقدم عروضا مخفضة لجذب المصريين خلال عيد الفطر

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن العديد من فنادق الغردقة فئة 3 و4 نجوم، بدأت في تقديم عروض سعرية مخفضة لجذب المواطنين للقدوم إليها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

نسب إشغال فنادق الغردقة 80%

وأشار «فلا» إلى أنه وفقا لدراسات السوق الحالية، فإن أعداد المصريين المتوقع قدومهم خلال العيد، بالإضافة إلى السياح الأجانب الوافدين لمصر في التوقيت ذاته، سيرفع من نسب إشغال فنادق الغردقة لأكثر من 80%، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، التي تبدأ يوم 21 أبريل الجاري.

وأضاف عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غالبية حجوزات المواطنين المصريين ستتجه خلال إجازة عيد الفطر المقبلة، نحو فنادق الغردقة فئة 4 و3 نجوم، لافتا إلى تواجد المصريين بفنادق 5 نجوم خلال تلك الفترة، ستكون صعبة للغاية، في ظل أن الحد الأدنى لأسعار الإقامة بفنادق 5 نجوم بالغردقة ستبلغ ما يقرب من 2000 جنيه في اليوم، للفرد الواحد.

الحد الأدنى للإقامة بفنادق 4 نجوم

وتابع عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر: «ارتفاع أسعار فنادق الـ5 نجوم هذا العام، بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، سيجعل شريحة كبيرة من المواطنين المصريين، الذين اعتادوا على الإقامة بتلك الفنادق على الذهاب لفنادق 4 نجوم، وذلك لجودة خدماتها، علاوة عن سعرها الذي يناسب دخول تلك الشريحة»، موضحا أن وزارة السياحة والآثار حددت الحد الأدنى لإقامة الفرد في فنادق فئة 4 نجوم بـ40 دولارا في اليوم، أو ما يعادل ذلك بأي من العملات المعتمدة.