«مستثمري السياحة»: زيادة نسب إشغال فنادق الغردقة بداية من منتصف مارس

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن الحركة السياحية الوافدة إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم ستشهد زيادة في معدلاتها بدءًا من منتصف شهر مارس الجاري، وهناك حجوزات سياحية مؤكدة لقضاء إجازات الربيع بالمدينتين، مشيرا إلى أن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة تتراوح بين 45% إلى 55%.

زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الصيف

وأضاف عضو الجمعية لـ«الوطن»، أن الموسم السياحي الصيفي المقبل سيشهد زيادة كبيرة فى الحركة السياحية الوافدة للغردقة من الدول الأوربية، لاسيما ألمانيا.

معرض برلين السياحي

وأشار إلى أن القطاع السياحي المصري سيبدأ بعد غد الثلاثاء في المشاركة بمعرض برلين السياحى «itb»، والذي يعد من أهم المعارض السياحية في العالم، وتستضيفه العاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري، موضحا أن كل الفنادق وشركات السياحة المصرية تأمل في توقيع تعاقدات واتفاقات مع وكالات السياحة الألمانية، لتسيير رحلات سياحية لمصر خلال العام الجاري.

وأوضح عضو «مستثمري السياحة»، أن السوق السياحي الألماني مهم جدا لمصر، حيث احتلت ألمانيا المركز الأول عالميا في إرسال السياح لمصر العام الماضي، وتابع «السياح الألمان كانوا أكثر سياح العالم زيارة للغردقة ومرسى علم خلال عام 2022»، مشيرا إلى أن كل مؤشرات الحجز الحالية والمستقبلية تؤكد أن المانيا ستكون أيضا أكثر الدول إرسالا للسياح لمصر بنهاية العام الجاري.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة العام لتنشيط السياحة، ستشارك بجناح مساحته نحو 1200 متر مربع بمعرض برلين السياحي، ويضم عددا جيدا من الفنادق وشركات السياحة المصرية.