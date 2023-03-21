«الغرف السياحية»: فنادق الغردقة ستكون صديقة للبيئة قبل نهاية 2023

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرب للغرف السياحية، إنّ فنادق محافظة البحر الأحمر خاصة الموجودة بمدينتي الغردقة ومرسى علم، ستكون صديقة للبيئة بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أنّ العمل جار لتحويل المنشآت السياحية والفندقية في البحر الأحمر، إلى منشآت تراعي المعايير والاشتراطات البيئية والمناخية وخطط السياحة الخضراء والمستدامة، في إطار المرحلة الثانية لتحول المدن السياحية المصرية إلى مدن صديقة للبيئة.

فنادق شرم الشيخ صديقة للبيئة

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ المنشآت السياحية والفندقية بمدينة شرم الشيخ تحولت العام الماضي إلى منشآت صديقة للبيئة، ضمن المرحلة الأولى لتحول المدن السياحية إلى مدن خضراء، مشيراا إلى أنّه في عضون 3 سنوات، ستكون المدن المصرية كافة صديقة للبيئ، وتُطبق معايير السياحة الخضراء، ما يرفع أعداد السياح الوافدين إليها من مختلف دول العالم.

التحول نحو السياحة الخضراء

وتابع رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنّ التحول نحو السياحة الخضراء لا تقتصر أهميته فقط على الجوانب البيئية والمناخية الناتجة عن استخدام الطاقة النظيفة في الفنادق، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة بها وزيادة المناطق الخضراء، بل تمتد إلى زيادة الحركة السياحية للدول التي تطبق معايير السياحة الخضراء، موضحا أنّ المدن التي تلتزم بتطبيق المعايير البيئية وتلتزم بتطبيق السياحة الخضراء تكون الأكثر قدرة على جذب السياح.

وأكد أنّ الدول التي لن تتحول منشآتها لكيانات صديقة للبيئة، لن يكون لها مكان على خارطة السياحة العالمية خلال السنوات المقبلة، مشددا على أنّ تحويل المنشآت الفندقية والسياحية لكيانات صديقة للبيئة لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة تفرضها حاجة السائح حاليا للبقاء في أماكن تراعي المعايير والاشتراطات البيئية والمناخية.