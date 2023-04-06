مسلسل علاقة مشروعة.. البحث مستمر عن قاتل بثينة

تطورات عديدة شهدتها الحلقات الأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، خاصة بعد قتل «بثينة» زوجة عمرو دون معرفة الشخص الذي قتلها، الأمر الذي جعل الكثير من المتابعين ينتظر الحلقة 15 والأخيرة لمعرفة آخر الأحداث لمسلسل علاقة مشروعة الذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه في السباق الرمضاني.

مسلسل علاقة مشروعة

أحداث عديدة شهدتها الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة، إذ بدأ بمشهد المواجهة التي حدثت بين ياسر جلال «عمرو» وابنه «أحمد»، بعد سؤاله عن سبب تأخره وما سبب العلامات الموجودة على وجهه، ليخبره باكتشافه قصة خيانته لوالدته عاليا «داليا مصطفى»، مع «بثينة» التي تجسد دورها مي عمر، يوم عيد ميلاده.

وجاء من ضمن أحداث الحلقة الرابعة عشر في مسلسل علاقة مشروعة، تورط نجل ياسر جلال في قضية مخدرات، وطلبت منه العصابة دفع مليون جنيه سعر البضاعة التي ألقاها في الشارع خوفًا من الشرطة، واضطر لإخبار والده، وذهب ياسر جلال بالمليون جنيه لإنقاذ ابنه «أحمد»، لكن العصابة رفضت ذهابهما إلا بأمر من كبيرها.

كما شهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14، البحث عن قاتل مي عمر «بثينة»، الذي أثار خبر قتلها الفضول والتساؤلات، بعد ذهاب الشرطة إلى منزلها، وتم أخذ جثتها والتحقيق مع الخادمة الموجودة في المنزل، وإلقاء القبض على شقيقها الذي كان يهددها بإخبار طليقها «أمجد» مراد مكرم، بالعلاقة بينها وبين صديقه «عمرو».

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.