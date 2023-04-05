مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14.. الكشف عن قاتل بثينة بعد طلاقها من ياسر جلال

ينتظر العديد من المتابعين الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر خاصة بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها الحلقات السابقة من مسلسل علاقة مشروعة منها طلاق «عمرو وبثينة»، ثم قتلها، لتبدأ التخمينات من قبل البعض والتوقعات لأحداث حلقة اليوم، خاصة بعد الأشياء الذي اكتشفها قبل وفاتها.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر العديد من الأحداث المثيرة على رأسها طلاق عمرولبثينة، وقتل بثينة، ما جعل الجمهور يتفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً بعد أن حقق مسلسل علاقة مشروعة نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته، وحب الجمهور له.

خلال أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، اكتشف ياسر جلال وجود الساعة الألماظ التي اتهمت سائقه بسرقتها، لينفعل عليها ويذهب للاعتذار من سائقه طارق.

وجاء في أحداث الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة، تطورات غيّرت مجرى الأحداث، بعد طلاق «عمرو وبثينة» وقتل الأخيرة، ليظل السؤال الذي يدور في أذهان الجمهور من قتل بثنية؟، هل مراد مكرم، الذي كان زوجها، أم «عمرو»، وهو ما يتضح خلال أحداث الحلقة الـ14 اليوم.

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة 14 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى قناة DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.