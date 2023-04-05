ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14.. مفاجأة حول قاتل مي عمر

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، العديد من الأحداث المثيرة التي جعلت الجمهور يتفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن حقق مسلسل علاقة مشروعة نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته.

بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، بمشهد رجوع «أحمد» ابن «عمرو» ويجسد دوره ياسر جلال، إلى المنزل ليسأله والده، عن سبب تأخره وما سبب العلامات الموجودة على وجهه، ودارت مواجهة بين الطرفين، أخبره خلالها، عن حزنه منه بسبب خيانته لوالدته عاليا «داليا مصطفى»، مع «بثينة» التي تجسد دورها مي عمر، يوم عيد ميلاده.

الحلقة الـ14 من مسلسل علاقة مشروعة

وخلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، تورط نجل ياسر جلال في قضية مخدرات، وطلبت منه العصابة دفع مليون جنيه سعر البضاعة التي ألقاها في الشارع خوفًا من الشرطة، واُضطر لإخبار والده، وذهب ياسر جلال بالمليون جنيه لإنقاذ ابنه «أحمد»، لكن العصابة رفضت ذهابهما إلا بأمر من كبيرها.

أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل علاقة مشروعة

وشهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، أيضًا البحث عن قاتل «بثينة»، بعد أن ذهبت الشرطة إلى منزلها، وتم أخذ جثتها وكذلك التحقيق مع الخادمة الموجودة بالمنزل، وإلقاء القبض على شقيقها «شريف» نظرًا لشك الشرطة به، وأخبر رجال الشرطة، أنه لم يقتلها وكان يهددها فقط بإخبار طليقها «أمجد» مراد مكرم، بالعلاقة بينها وبين صديقه «عمرو».

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.