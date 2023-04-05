مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14.. مواجهه بين ياسر جلال وابنه

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14، الذي يذاع على قناة الحياة اليوم، عددا من الأحداث المثيرة، خاصة بعد انتهاء الحلقة السابقة لمقتل «بثينة» زوجة ياسر جلال بعد طلاقها منه، ويتطلع الجمهور إلى معرفة

بدأ مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14، بطولة ياسر جلال بمشهد رجوع ابن «عمرو» إلى المنزل ليسأله والده ياسر جلال عن سبب تأخره وما سبب العلامات الموجودة على وجهه: «أحمد أنت كنت فين واي العلامات اللي موجوده على وشك دي أنت أتخانقت ولا أي».

خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، دار حوار بين ياسر جلال وابنه ويطلب منه أن يخبره عن حاله ولكن الولد رفض وقاله له: «أنت السبب في اللي أنا وصلتله دلوقتي عشان أنت كنت ليا أفضل أب في العالم ولكن بعد لما شوفتك في حضن بثينة يوم عيد ميلادي وخيانتك لماما ومبقتش تفرق معايا».

مسلسل علاقة مشروعة

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة 3 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.