مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14.. تورط أحمد مع عصابة مخدرات

تطورات جديدة ومثيرة شهدها مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14، بعد المواجهة التي حدثت بين ياسر جلال «عمرو» وبين ابنه «أحمد»، بعد سؤاله عن سبب تأخره وما سبب العلامات الموجودة على وجهه، ليخبره باكتشافه قصة خيانته لوالدته عاليا «داليا مصطفى»، مع «بثينة» التي تجسد دورها مي عمر، يوم عيد ميلاده، بخلاف تورطه في قضية مخدرات، وطلبت منه العصابة دفع مليون جنيه سعر البضاعة التي ألقاها في الشارع خوفًا من الشرطة.

كما شهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14، البحث عن قاتل مي عمر «بثينة»، الذي أثار خبر قتلها الفضول والتساؤلات، بعد ذهاب الشرطة إلى منزلها، وتم أخذ جثتها والتحقيق مع الخادمة الموجودة في المنزل، وإلقاء القبض على شقيقها الذي كان يهددها، بإخبار طليقها «أمجد» مراد مكرم، بالعلاقة بينها وبين صديقه «عمرو».

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

ومسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، كما يلي:

تردد قناة DMC

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12091.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

- الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11449.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: ¾.

- معدل الترميز: 27500.

- الجودة: HD.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، في إطار من التشويق.