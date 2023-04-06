«الزراعة»: فحص 537 ألف طن بطاطس للتصدير خلال الربع الأول من العام الجاري

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، التابع لوزارة الزراعة: أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، بلغت 526 ألف و429 طن، بإجمالي عينات 20 ألف و470عينة.

وأضافت مدير المشروع أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها خلال شهر مارس بلغت 9716 عينة تمثل كمية إجمالية حوالي 247 ألف و662 طن.

642 ألف فدان إجمالي المساحات الخالية من العفن البني

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال شهر مارس الماضي، أنه فيما يتعلق بعدد عينات الفحص الظاهري لعمر 75 يوما من الزراعة بلغت خلال شهر مارس 560 عينة للشتوي، و266 عينة للصيفي، فيما بلغ الاجمالي العام منذ بداية العام وحتى نهاية مارس حوالي 7947 عينة للشتوي، و698 للصيفي.

وأوضحت مدير المشروع أن إجمالي المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس، بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن 642 ألف فدان، كذلك بلغ إجمالي المساحات التي تم صيانتها حوالي 7234 فدانا، كما بلغ اجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية حوالي 68 ألف فدان، بينما إجمالي مساحات العروة الصيفية نحو 28 ألف فدان وذلك حتى نهاية مارس الجاري.

وأكدت مشاركة المشروع هذا العام بعدد من المنافذ ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، ومبادرة وزارة الزراعة «من خير مزارعنا لأهالينا»، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن بينها منفذ بيع دائم لبيع البطاطس في مقر المشروع بالدقي، والمنافذ المتحركة في محافظتي المنوفية وبني سويف، فضلا عن منفذ بمعرض حديقة الأورمان، بالجيزة، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به المشروع للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أكدت مدير المشروع، أنه يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلا عن متابعة زراعات العروة الشتوية «العروة التصديرية»، لموسم 2022-2023 وإدراجها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 46 حوشه، 760 جهاز بمساحة 68 الف فدان، فضلا عن متابعة حصاد العروة الشتوية لموسم (2022-2023) حيث تم متابعة حصاد عدد 322 بيفوت خلال شهر مارس من خلال منصة planet ، وتحرير عدد محاضر 3600 محضر حصاد للبطاطس الخام المعدة للتصدير، ليصبح الإجمالي العام لعدد محاضر العروة الشتوية (17700 محضر حصاد لعدد 633 بيفوت).

تم استكمال إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية

واوضحت انه تم استكمال إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 23 حوشه، 345 جهاز بمساحة 28 ألف فدان، كما يتم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لعمل بعض التحليلات اللازمة: ملوحة التربة، رطوبة النبات، وصحة النبات على جميع البيفوتات المعتمدة لزراعات العروة الصيفية، كذلك تم رفع نتائج التحليلات وبيانات الحصاد اليومية على رابط الخدمة الرقمية للمستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك).