توزيع 10 آلاف كيلو بطاطس على الأسر الأولى بالرعاية مجانا في الشرقية

شاركت جمعية الأورمان، ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الشرقية، في توزيع 10 آلاف كيلو بطاطس على ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقريتي بنى حسن وحبشي بمركز أولاد صقر، وقرى نزلة العزازي والقطاوية وصفط الحنا بمركز ابو حماد، وقريتي أبو ياسين وأولاد موسى بمركز أبو كبير، وقرية الصالح بمركز فاقوس، ومدينة القرين.

رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين

وأكد عبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع البطاطس جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

طريقة اختيار المستحقين

وأوضح «شعبان»، أنه تم اختيار الحالات الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعديه بالمركز، وتحت إشراف التضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى أن الجمعية تحرص دائما على تقديم المواد الغذائية قبل قدوم شهر رمضان، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.