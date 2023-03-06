افتتاح معرض «أهلا رمضان» في حديقة الأورمان.. الأرز بـ15 جنيها واللحمة بـ180

يفتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، عصر اليوم، بحديقة الأورمان بالجيزة معرض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم والذي تنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك في تمام الساعة 4 عصرًا.

تخفيضات 40% على كل السلع بمعرض «أهلا رمضان» بحديقة الأورمان

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعرض يأتي في إطار مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» والتي تستمر من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان الكريم لتلبية كل الاحتياجات الأساسية للمصريين، بتخفيضات تصل إلى 40% على جميع السلع».

أضاف مستشار وزير الزراعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ معرض أهلا رمضان يشتمل على منتجات من مزارع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهو السبب وراء انخفاض الأسعار بهذه النسبة الكبيرة، ويحتوي على لحوم ودواجن وأسماك وبيض وبقوليات ومنتجات البان وتمور وعسل بأنواعه وخضروات وفاكهة وياميش رمضان.

وتابع أنَّ تنظيم المعرض من وزارة الزرعة واستصلاح الأراضي يأتي في أطار خطة الحكومة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإتاحة منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات كل الأسر.

أسعار الأرز في منافذ وزارة الزراعة بحديقة الأورمان

ويعرض قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منتجات من مزارع القطاع بأسعار مخفضة للغاية، إذ يتمّ بيع الأرز بسعر 15 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية بسعر 180 جنيهًا للكيلو، كما يعرض «الإصلاح الزراعي» طبق البيض بـ95 جنيهًا فقط.