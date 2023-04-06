«التعليم»: الجامعة الأمريكية تقدم منحًا دراسية لطلاب الثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن تقديم الجامعة الأمريكية بالقاهرة منحا دراسية على أساس الجدارة وعدم القدرة على سداد المصروفات الدراسية للطلاب المتميزين الأوائل في الثانوية العامة غير القادرين مالياً، كما تعمل إدارة الجامعة جاهدة على توفير التعليم لجميع الطلاب المتفوقين أكاديميا سواء داخل جمهورية مصر العربية، أو خارجها بغض النظر عن ظروفهم المالية حيث توفر لهــــم الجامعة التعليم الذي يمكنهم من أحداث تغيير إيجابي يبحث على الرخاء والاستدامة في مصر والعالم بصورة فعالة.

منح دراسية على أساس الجدارة للطلاب المتميزين بالثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أن قسم الالتحاق وخدمات الطلاب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، سيعقد لقاءات من خلال رابط عبر تطبيق زوم في المحافظات التالية (الفيوم-الدقهلية الأقصر - وقنا - أسوان)، ومن ثم يجب على مديري الإدارات التعليمية توفير الدعم والمساعدة للمسئولين عن تقديم المنح التي تمكنهـم مـن الوصـول والاتصال بأكبر عدد ممكن من المدارس الحكومية التابعة لكل إدارة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الجامعة الأمريكية قد قامت بعمل زيارات مماثلة العام الماضي وكـان لهـا مرور جيــد لدى الإدارات التعليمية والطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة