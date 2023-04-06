إصابة شاب في انقلاب دراجة نارية على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أُصيب شاب في بداية العقد الثاني من العمر، بكسور متعددة في قدميه، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» كان يستقلها على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم الخميس الموافق 15 رمضان، وذلك بسبب السرعة الزائدة حيث إختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على دراجته النارية فانقلبت به في نهر الطريق.

وهرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الشاب المصاب إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بإصابة شاب في حادث

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد إصابة شاب في العقد الثاني من العمر بإصابات متعددة، إثر حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم.

كسور متعددة في القدمين

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي، قبل كمين الروس، إتجاه القاهرة بدائرة مركز الفيوم، وتبينّ إصابة مصطفى عبد السلام رجب، 22 سنة، بكسور متعددة في القدمين، ومقيم قرية بويط الواسطى بمحافظة بني سويف.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب وتسليمه إلى مستشفى الواسطى المركزي قرب محل سكنه، وإيداعه في قسم الاستقبال تمهيدًا للكشف عليه وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، ليتم تقديم العلاج اللازم له حسب إصاباته.

تحرير محضر بالواقعة

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.