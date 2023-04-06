محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير السلع ومراقبة الأسعار في معارض «أهلا رمضان»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض أهلاً رمضان بشرق مدينة كفر الشيخ بجوار دوار دوران الـ47، للاطمئنان على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30% بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية.

ويضم المعرض 40 جناحا للمعروضات المتنوعة للعارضين والشركات والتجار، وكل أنواع السلع الغذائية، إضافة لياميش رمضان، وأنواع التمور، والمنظفات، واللحوم، والأسماك، بأسعار مخفضة.

واطمأن محافظ كفر الشيخ على توفير كل المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى، كما كلّف المحافظ العارضين بالمزيد من التخفيضات.

افتتاح 19 معرضا في مراكز ومدن المحافظة

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر احتياجا، والتخفيف عن محدودي الدخل، والرقابة المستمرة على الأسواق.

وأشار إلى أنه جرى افتتاح 19 معرضا بمراكز ومدن المحافظة «كفر الشيخ، سيدى سالم، وسيدي غازي، والحامول، ومطوبس، وفوه، ودسوق، وقلين، والرياض، وبلطيم، والبرلس، بيلا، ومسير»، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، إضافة إلى 3 معارض للتربية والتعليم، إضافة لماركت المنطقة الشمالية ببلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية غرب مدينة كفر الشيخ، إضافة لعدد من المنافذ المتعددة، ومنافذ أمان التابعة لمديرية الأمن.

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على حُسن استقبال المواطنين، والتعامل معهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع، والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، كما وجّه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشن حملات مكثفة يوميا على كل المنافذ والمحلات التجارية، للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

التشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة

وأعطى المحافظ تعليماته بتوفير السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، موجها رؤساء المراكز والمدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي جرى افتتاحهها، مشيدا بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان.