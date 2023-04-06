أسماء الفائزين بقرعة الحج من البعثة الطبية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أسماء الفائزين بقرعة الحج البعثة الطبية للعام الحالي 2023 ميلادية - 1444 هجرية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

أسماء الفائزين بقرعة الحج من البعثة الطبية بكفر الشيخ

وفاز في قرعة الحج من بعثة الفرق الطبية بمحافظة كفر الشيخ كل من:

1- إبراهيم مجاهد، كفر الشيخ، أمين مخزن، بيلا.

2- محمد عوض محمد عوض، إسعاف، كفر الشيخ.

3- عبد الحميد أحمد عبد الحميد زايد، كفر الشيخ، مدينة مسير.

تهنئة الفرق الطبية الفائزة بقرعة بعثة الحج الطبية

وتقدمت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، بخالص التهاني والتبريكات للفرق الطبية بمحافظة كفر الشيخ الفائزة بقرعة بعثة الحج الطبية لعام 1444 هجرية.

وأكدت أنها سبق وأن ترأست لجنة فحص أوراق المتقدمين للحج هذا العام من العاملين بالصحة بكفر الشيخ، مشيرةً إلى أنه جرى وضع ضوابط لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين بالجهات التابعة للصحة.