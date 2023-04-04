كفر الشيخ تتسلم 3 أطنان من صكوك الإطعام لتوزيعها على 3 آلاف أسرة

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائبه، وصول 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف.

وصول 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام

وأعلن المحافظ، وصول 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام، لتوزيعها مجانًا على 3 آلاف أسرة أولى بالرعاية بالمراكز والمدن والقرى، في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية.

توزيع تلك اللحوم على المستحقين

وثمّن محافظ كفر الشيخ، مشروع صكوك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة في نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، خاصةً في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أنه وجّه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل قرى مراكز المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.